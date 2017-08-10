قررت الشركة المنتجة لفيلم «ليل داخلي» طرح العمل في دور العرض السينمائي يوم 16 أغسطس الجاري بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة للعمل من أفيشات وتصاريح الرقابة وغيرها.

ويعد الفيلم التجربة الثالثة للمنتج أشرف تادرس بعد فيلمي «نزوة» للراحل أحمد زكي و«كلام الليل» ليسرا، وينتمي هذا العمل لنوعية أفلام الإثارة والتشويق وهو من تأليف شريف عبدالهادي وإنتاج أشرف تادرس وإخراج حسام الجوهري، وبطولة الفنانة بشرى ومنى ممدوح وأيمن قيسوني ومحمود حافظ ومحمد يونس ومينا النجار.

وكانت بشرى قد سجلت الأغنية الدعائية الخاصة بفيلمها الجديد «ليل داخلي»، الذي تقوم ببطولته بمشاركة مجموعة من الفنانين على رأسهم أيمن قيسوني، وهي من كلمات الشاعر الغنائي هاني صارو، ألحان وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام، الذي انتهى مؤخرا من الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم بالكامل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام لتكشف النقاب عن فساد بعض المنتجين والطرق غير المشروعة التي يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام.