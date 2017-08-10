نفت كلوديا مرشليان الكاتبة ومديرة أكاديمية «ستار أكاديمي» في مواسمه الأخيرة وجود أي نية لإطلاق موسم جديد من البرنامج لأن شركة «انديمول»، وهي المنتجة للبرنامج، قد أقفلت فروعها في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني عدم وجود إنتاج لبرنامج «ستار أكاديمي».

وعلى صعيد الكتابة، تعد كلوديا لعمل جديد لرمضان المقبل، كما تعد ستين حلقة من الحقبة القديمة مع شركة «ايغيل فيلمز»، لكن العملين لن يعرضا قريبا. إلى ذلك، بات في حكم المؤكد أن النجمة كارول سماحة ستكون بطلة فيلمها الجديد إلى جانب الممثل بديع أبو شقرا، أما الإخراج فلباسم كريستو. كما يعرض في شهر سبتمبر مسلسل «ثورة الفلاحين»، وهو من كتابة كلوديا وإخراج فيليب أسمر، ويحكي عن الطبقية والمشاكل بين الناس في حقبة العام 1850م أي قبل ثورة الفلاحين في لبنان.