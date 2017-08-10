من أهم نجوم السينما منذ بداياتها هما لوريل وهاردي اللذان استطاعا اضحاك العالم اجيالا تلو الأخرى فخلد اسماهما بحروف من ذهب كأحد أهم الممثلين عبر التاريخ.

لوريل وهاردي فريق تمثيل كوميدي بين أعوام 1927 - 1951 مكون من ستان لوريل وأوليفر هاردي. ولوريل يمثل شخصية النحيل الذي يتميز بالغباء المفرط، أما هاردي فهو البدين الذي يحاول أن يظهر بمظهر الذكي بينما هو ليس بهذا القدر من الذكاء. وهما يمثلان في الغالب شخصيتا مواطنين بسيطين يحاولان دائما البحث عن الوظائف ويواجهان مشاكل وتنتهي بكوارث لعجزهما عن إيجاد حلول سليمة. وهناك ممثلون يظهرون معهما في أكثر من فيلم ومنهم:

جيمس فينلايسون وهو ممثل أميركي من أصل اسكتلندي وهو الرجل الذي يقومان بإغاظته باستمرار.

والتر لونغ وهو يمثل دور «البلطجي» الذي يرهبهما دوما.

آرثر هاوسمان وهو يلعب دور صديقهما السكير.

بيلي غيلبرت وهو في الغالب شخص ثري يقومان بإغاظته.

إدغار كينيدي وهو يمثل دور الشرطي الذي يقومان بإغاظته أيضا.

ماي بوش ممثلة ظهرت معهما في أكثر من فيلم.

من أفلام لوريل وهاردي

فيما يلي استعراض لمجموعة من أهم أفلام لوريل وهاردي، ومع التنبيه أنهما مثلا مع بعضهما أكثر من 100 فيلم:

٭ الكلب المحظوظ (The Lucky Dog) عام 1921 هذا أول فيلم يمثلان فيه مع بعضهما.

٭ خمس وأربعون دقيقة من هوليوود (Forty-five Minutes from Hollywood) عام 1926 فيلم صامت هو أول فيلم يمثلان فيه كفريق كوميدي.

٭ اللمسة النهائية (The Finishing Touch) عام 1928 لوريل وهاردي مقاولان يكابدان العناء في بناء بيت لأحد المواطنين.

٭ حرية (Liberty) عام 1929 أثناء هروب لوريل وهاردي من السجن، يجدان أنفسهما خطأ في برج عال تحت الإنشاء، وهذا من أفضل أفلامهما الصامتة.

٭ يوم مثالي (Perfect Day) عام 1929 يمكن أن يكون هذا أول فيلم ناطق لهما.

٭ نشاط كبير (Big Business) عام 1929 فيلم صامت، يقومان فيه بتسليم شجرة عيد الميلاد إلى جيمس فينلايسن الذي يرفض تسلمها، ويقوم بتحطيم سيارتهما، ويقومان بتحطيم منزله.

٭ خنزير بري (Hog Wild) عام 1930