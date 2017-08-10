دان ديهان الذي يؤدي دور فاليريان وكارا دليفينجن في دور لوريلاين. وسبق للممثل دين ديهان أن ترك انطباعا إيجابيا هائلا في الأعمال التي شارك فيها في السينما والتلفزيون والمسرح منذ انطلاق مسيرته المهنية.

في 2012 شارك ديهان في فيلم «كرونيكل» الذي شهد نجاحا هائلا وساهم في تأكيد حضوره ضمن خارطة السينما في العالم. وبعد هذا النجاح شارك ديهان في بطولة أفلام «ديفلز نوت» و«لوليس»، كما أدى دور عدو الرجل العنكبوب في فيلم «The Amazing Spider-Man2».. بدأ حياته المهنية عام 2008 على المسرح في مسرحية «بوفالو الأميركية»، أول أفلامه كان فيلم أميجو عام 2011 واول مسلسلاته التي شارك فيها كان مسلسل «القانون والنظام: وحدة الضحايا الخاصة»، كما شارك في بطولة الموسم الثالث من مسلسل «المعالج» والرابع من مسلسل «الدم الحقيقي».

كارا دليفين (لوريلاين)، تعد من أبرز الوجوه المعروفة في العالم. وإضافة إلى النجاح الهائل الذي حققته في مجال الأزياء، فقد تميزت أيضا في مسيرتها في مجال التمثيل. وفي 2012 كان الظهور السينمائي الأول لكارا دليفينجن في فيلم آنا كارنينا للمخرج جو رايت إلى جانب كييرا نايتلي. كما شاركت في 2015 في بطولة فيلم «بايبر تاون» إلى جانب الممثل نات وولف. ومؤخرا في 2016 انضمت دليفينجن إلى ويل سميث ومارجوت روبي وجاريد ليتو وفيولا ديفيس في فيلم «سويسايد سكواد» ضمن عالم دي سي للأبطال الخارقين.

عرفت كعارضة أزياء بريطانية وممثلة، ومغنية، وناشطة اجتماعية. في عام 2015 ظهرت في فيديو كليب لأغنية «دم فاسد» مع الفنانة تايلور سويفت. وقعت مع «عاصفة العارضات للإدارة» بعد ترك المدرسة في عام 2009. وحازت لقب «ايقونة العام» في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية في عام 2012 و2014 وظهرت في عروض للمنازل بما في ذلك بربري، التوت، دولتشي آند غابانا، وجايسون وو.

وقالت إنها بدأت مشوارها الفني مع دور ثانوي في فيلم التكيف 2012 لـ«آنا كارنينا».