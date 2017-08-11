خلود أبوالمجد

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 33 التي تحمل اسم النجم الكبير حسين فهمي وتقام في الفترة من 7 -12 أكتوبر المقبل تحت رعاية الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة، عن أسماء المكرمين في دورته الجديدة وهم الفنانة الكبيرة صفية العمري والمخرج السينمائي خالد يوسف ومدير التصوير عصام فريد والناقدة الكبيرة نعمة الله حسين، حيث يتم ذلك في حفل افتتاح المهرجان الذي تقرر إقامته في السابعة من مساء السبت الموافق 7 أكتوبر 2017 بحضور حشد كبير من صناع السينما في مصر والوطن العربي ودول البحر المتوسط ويصدر المهرجان كتابا عن كل نجم يحمل الكثير عن مشواره وإبداعاته.

وكان المهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما قد أعلن في وقت سابق عن إهداء هذه الدورة للنجم الكبير حسين فهمي، حيث جرى التقليد منذ أربع سنوات أن يكرم المهرجان في كل دورة نجما أو نجمة ممن حفروا أسماءهم في تاريخ الفن المصري بدأه النجم الراحل نور الشريف ثم النجم محمود ياسين ثم النجمة يسرا.