أحيت الفنانة رويدا عطية سهرة غنائية مميزة خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجانات منيارة، كعادتها عطية تألقت صوتا وحضورا، وأدت أجمل أغانيها بكل فرح وسعادة أمام الجمهور الذي تخطى 5 آلاف جاؤوا من كل صوب.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل الأول لرويدا عطية في لبنان بعد معالجة خلافها مع شركة المولى برودكشن، وكان السيد سمير المولى حريصا جدا على أن تطل رويدا على جمهورها كما اعتادت، مؤكدا أن هناك أغنية منفردة ستضع رويدا صوتها عليها في القريب العاجل وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب ويتم عرضها على كل الشاشات اللبنانية والعربية.