يحيي الفنان محمد منير مساء اليوم حفله الأول لموسم الصيف في الساحل الشمالي على مسرح «بورتو جولف»، حيث عقد منير بروفات مكثفة مع فرقته خلال الأيام الماضية، استعدادا لغناء كل أغاني ألبومه الجديد «الروح للروح بتحن»، بخلاف كما تقديمه باقة من أجمل أغانيه القديمة التي اعتاد عليها جمهوره في الحفلات الماضية مثل «دايرة الرحلة» و«خطي خطي» وغيرهما من الأغاني.

وأعرب «منير» في تصريح خاص عن تشوقه للقاء الجمهور بعد فترة غياب طوال الشهور الماضية بسبب تلقيه العلاج وقضاء فترة النقاهه بالخارج بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الماضية.

وأعرب مصطفي أبو دشيش مالك شركة «mostiic events» التي تنظم الحفل لمنير،عن سعادته بأول تعاون بينه وبين الكينج، ووعد جمهوره الكبير بحفل عالمي وأنه سيستمتع بلقاء الكينج على مدار ساعتين من الغناء، كما أشار الى أن الحفل تم تجهيزه على أعلى مستوى وسيظهر بشكل جديد ومختلف تماما عن كل الحفلات التي أقيمت مؤخرا في الساحل خلال هذا الصيف، حيث تم الاهتمام بالصوت والإضاءة والاستعراضات والفاير شو والدي جي، وأشار إلى أن هناك مفاجآت أخرى سيتضمنها الحفل لجمهور الكينج بخلاف غنائه.