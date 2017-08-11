يستعد المطرب محمد عدوية لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الصيف، يوم الخميس المقبل في محافظة مطروح، وهو الحفل الذي ينظمه وليد منصور، ويقدم عدوية خلاله عددا كبيرا من أغانيه ومن بينها «ولا كان، سبتني»، وقرر محمد عدوية، تأجيل طرح أدعيته الدينية التي سجلها ليطرحها بمناسبة رمضان هذا العام، لطرحها في رمضان 2018، وكان قد انتهى بالفعل من تسجيل 15 دعاء دينيا، لكنه فضل تأجيل طرحها إلى رمضان المقبل، لأنه سيكملها 30 دعاء دينيا، ويطرحها مع بداية الشهر ليستمع جمهوره لدعاء كل يوم.

وتعاون محمد عدوية خلال هذه الأدعية مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم السيد علي، أحمد يوسف، مدين، كما لحن هو عددا من الأدعية.