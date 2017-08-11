خرجت الفنانة شريهان عن عادتها بتجاهل الشائعات بعدما مست علاقتها بالشاب ياسين أحمد السقا، خاصة أن الأخير يعتبرها «أمه الثانية».



وأصدرت شريهان بيانا رسميا لنفي كل ما ورد عن طرده أثناء بروفات مسرحيتها، مؤكدة أن الأمر برمته كذبة سخيفة، وأنها لن تسمح أبدا بإهانته.

وأكدت شريهان في بيان صحافي، أن ما نشر عن طرد ياسين أحمد السقا من بروفات مسرحيتها الجديد، غير صحيح وأنها تعتبره مثل أبنائها، مشيرة إلى أنها لن تسمح بذلك مع طفل صغير سواء ياسين أو غيره، لافتة إلى أن ذلك الأمر يسيء إلى سمعة جميع الفنانين، وهو أمر عار تماما عن الصحة، وأن ما نشر ليس إلا «كذبة سخيفة».

وأوضحت شريهان حقيقة الصورة المتداولة لها مع ياسين، مؤكدة أنها أثناء زيارتها لمدرسة ياسين بالصدفة منذ فترة كبيرة، أبلغوها بأن ياسين من بين الطلاب المتواجدين وطلبت مقابلته، وتم التقاط الصورة التي تم تداولها كذبا أنها من بروفات المسرحية.