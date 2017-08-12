وضع الفنان المصري تامر حسني، بصمته على الطباعة الإسمنتية الشهيرة بهوليوود” الأميركية.



وحسب صحف مصرية، فإن تامر حسني يعد أول فنان عربي يعرض له فيلم بهوليوود، حيث سيعرض له فيلم تصبح على خير،والذي نافس به بموسم عيد الفطر الماضي، وما زال يتواجد بدور العرض السينمائية في مصر ومختلف الدول العربية.



ومن جهة أخرى يتواجد تامر حسني بالولايات المتحدة في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور عرض فيلمه” تصبح على خير” ويضع خلالها بصمته على اللوحة الأسمنتية بالمسرح الصيني في هوليود ضمن نجوم العالم.



ويعد حسني أول عربي يضع بصمته بجانب نجوم هوليود الذين عرضوا أعمالهم السينمائية هناك مثل مايكل جاكسون وآل باتشينو ومارلين مونرو وبراد بيت وغيرهم من أساطير الفن.



لفتت امرأة أميركية الأنظار، بعد مشاركتها الفنان تامر حسني غناء إحدى أغنياته، وسط تفاعل الموجودين، خلال زيارته لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكريمه.