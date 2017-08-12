أحمد الفضلي

انتهى المطرب عبدالسلام محمد من احدث مشاريعه الفنية والمتمثلة في أغنية «شرباكه» الذي قام بكتابة كلماتها بنفسه وكذلك تلحينها وذلك بمشاركة المطرب بدر الشعيبي.

تشكل الاغنية التعاون الاول الذي يجمع عبدالسلام مع صديقه الفنان بدر الشعيبي الذي شاركه بغناء هذه الاغنية بعد أن اعجب بكلماتها وألحانها، حيث عرض عبدالسلام على الشعيبي فكرة مشاركته بغناء هذه الاغنية بعدما رأى ان غنائها كدويتو سيظهرها للجمهور بشكل جيد افضل من غنائها منفردا.

وقام عبدالسلام والشعيبي ببث جزء من الاغنية في اليومين الماضيين من خلال حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهناك مشروع لتصويرها بطريقة الفيديو كليب وتوزيعها عبر القنوات الفضائية المحلية والخليجية خصوصا وان الاغنية حققت نسبة مشاهدة جيدة وصدى وردود افعال إيجابية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانب آخر يواصل عبدالسلام حاليا احياء الحفلات الخاصة في الكويت وخارجها وكذلك يبحث حاليا بعدد من النصوص التي قدمت له مؤخرا من قبل عدد من الشعراء وذلك لاختيار الانسب من بينها لتنفيذه في الايام القادمة «كسناغل» أو ميني البوم.