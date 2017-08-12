أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها تامر الصراف الذي وصفته بأنه رجل محترم ومحب للفن، وقالت رانيا إنها تعتبر زوجها هدية من الله، وأنها تأخذ رأيه في أي عمل تتقدم له، لكنه يحترم فنها ولا يفرض عليها أي شيء، مشيرة الى انها تحب ان تعطي حياتها الأسرية وقتا كبيرا، لذلك تقضي أغلب الوقت في بيتها، وتحب أن تدخل المطبخ باستمرار وتتفنن في صنع الوجبات اللذيذة مثل المكرونة.

وأضافت رانيا، في تصريحات صحافية لها، إن علاقتها بابن زوجها «آدم» جيدة جدا وتعتبره بمنزلة ابنها، ملمحة إلى أنها واجهت أزمة بعد طلاقها من والد ابنتيها وذهبت الى طبيب نفسي حتى تستطيع أن تتعامل مع الأزمة، لافتة الى انها ذهبت إلى طبيب نفسي مرة ثانية عندما مرت ابنتاها بفترة المراهقة ولم تستطع أن تتعامل معهما، وبالفعل حصلت على المساعدة.

الجدير بالذكر ان رانيا شاركت مؤخرا في الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي.