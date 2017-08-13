من منا لا يردد مقولة «العقل السليم في الجسم السليم»... لكن لتحقيق هذه المعادلة يجب اتباع نظام غذائي ورياضي متكامل كي يبقى المرء متماسكاً، صحياً وعقلياً. فما بالنا بنجوم الفن في العالم العربي، الذين يفرض ظهورهم في مختلف وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكونوا بأبهى طلّة حفاظاً على صورتهم امام الجمهور! في هذا التحقيق يكشف عدد من النجوم عن هوايتهم الرياضية المفضلة.

نانسي عجرم: أحب السباحة والركض



اختارت النجمة نانسي عجرم أن يحتوي منزلها على حوض سباحة كبير لأنها تحب ممارسة هذه الرياضة باستمرار، وكثيراً ما تقصدها صديقاتها ليمارسن هواية السباحة معاً. أما في الطقس البارد فتؤكد عجرم انها تقوم بالتمارين الرياضية داخل صالة الجيم ضمن منزلها أيضاً، وتركض أحياناً في الطبيعة المحيطة بمنزلها.

راغب علامة: أمارس لعبة كرة المضرب



يمارس «السوبر ستار» راغب علامة رياضة المشي والركض على الكورنيش باستمرار، وكلما كان الطقس جميلاً، وذلك للحفاظ على مظهره الخارجي كنجم صف أول... ويقول: «لكن منذ اربع سنوات أحببت ممارسة لعبة كرة المضرب، وقد تعلمتها على يد أستاذ متمرس، هذا فضلاً عن هواية السباحة في الصيف».

رامي عياش: أتأرجح بين كرة المضرب و«البوكسينغ»



يعاني النجم رامي عياش ألماً في يده بسبب ممارسته رياضة «البوكسينغ»، فبينما كان يتلقى تدريباته اليومية تحت اشراف أستاذ متخصص في منزله، تعرّضت يده لضربة خاطئة، سببت له كل هذا الألم. ويمارس عياش أيضاً رياضة كرة المضرب مع أستاذه في الملعب، الى جانب رياضتي الركض وBody Building.

نجوى كرم: أمارس الرياضة يومياً



بات معلوماً أن «شمس الغنّية اللبنانية» نجوى كرم تمارس الرياضة يومياً في صالة الجيم الموجودة في منزلها، وكانت قد صرحت مراراً بأن هناك استاذاً يشرف على تدريبها. وعندما سألتها «لها»: هل ما زلت تمارسين الرياضة مثل الركض والمشي وحمل الأثقال الخفيفة؟ أجابت: نعم... وأحياناً يرافقها أحد افراد عائلتها. كما تحب كرم ممارسة كرة الطاولة Ping Pong وتزاولها مع عدد من أصدقائها في المنزل.

هيفاء وهبي: أمارس كل انواع الرياضة



تقوم النجمة هيفاء وهبي بالتمارين الرياضية اليومية في صالة الجيم في منزلها، وهي تحرص على تلقي التدريبات تحت إشراف أستاذها الخاص، للحفاظ على لياقتها البدنية. أما باقي أنواع الرياضة فهي غير متمرسة بها، لكنها تركب الخيل قليلاً وتسبح في الصيف لا أكثر.

صابر الرباعي: أعشق رياضة كرة القدم



أما النجم صابر الرباعي فيقصد النادي يومياً لممارسة الرياضة، حفاظاً على لياقته البدنية، ورغم ذلك يؤكد صابر أنه يعشق لعبة كرة القدم، وكلما سنحت له الفرصة يمارس هذه الهواية، وتحديداً مع ابنه البكر «إسلام» ومدير أعماله وشريكه المنتج علي المولى وولديه، ومجموعة من الاصدقاء، سواء في لبنان أو في بلده الأم تونس.

عاصي الحلاني: الفروسية رياضتي المفضلة



يقول النجم عاصي الحلاني: «إن الرياضة المفضلة لدي هي الفروسية والركض وكل ما يحرق السعرات الحرارية، بالاضافة إلى الـBody Building كي أحافظ على لياقة جسمي. أما في الصيف فأحب أن العب كرة الطائرة على شاطئ البحر مع مجموعة من الاصدقاء، كذلك أهوى كرة المضرب والسباحة. إنما كما ذكرت، تبقى الفروسية هي الرياضة المفضلة عندي وأمارسها باستمرار».

فارس كرم: أنا مولع بالبوكسينغ



يعلم الجميع ان النجم فارس كرم يمارس رياضة البوكسينغ منذ سنوات، وهو يقول إنه أصبح مولعاً بهذه الرياضة، وبات يحرص على أن يرافقه مدرّبه الخاص في أسفاره الطويلة، مثله مثل أي فرد من أعضاء فرقته الموسيقية وفريق عمله. ويؤكد كرم أن الرياضة تساعده على التخلص من الطاقة السلبية، وبالتالي تريح أعصابه في حال تعرض للضغوط.