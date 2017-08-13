استغل الفنان محمد رمضان منصات السوشيال الميديا من أجل توثيق لحظات ولادة ابنته «كنز»، منذ لحظة الخروج من المنزل مرورا بلحظات ما قبل الولادة، حتى لحظة الولادة داخل غرفة العمليات.

ففي بداية نهار الجمعة نشر النجم محمد رمضان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو قصير، وهو يتوجه إلى المستشفي.



وقال خلال الفيديو: «الحدث الأهم في 2017 بالنسبة لي هيحصل كمان شوية، علشان رايحين نجيب كنز».

وعقب الوصول إلى المستشفى وأثناء الاستعداد للحظة الولادة، نشر النجم فيديو جديد من داخل غرفة العمليات ليكون بجانب زوجته في هذه اللحظات.



وقال خلال الفيديو: «أنا دلوقتى في أوضة التعقيم عشان أحضر هذا الحدث العظيم بالنسبة لي، خروج كنز للنور».

ولم تكن سوى لحظات منذ وصول الطفلة «كنز» إلى حضن والدها، ليوثق النجم محمد رمضان تلك اللحظة التي وصفها بالأهم خلال هذا العام، لينشر النجم محمد رمضان أول صورة له معها، فور استقباله لها داخل غرفة العمليات، وعلق على الصورة قائلا: «الحمد لله.. على سلامة زوجتي حبيبتي أولا.. وعلى وصول ابنتي أخت علي وحنين ثانيا.. شكرا د.رشا كامل، احنا مع بعض في ولادة (على 2013) و(كنز 2017)».