احتفل النجم أحمد حلمي مع فريق عمل فيلمه الأنيميشن الجديد «الايموجيز» بالعرض الأول للعمل في مصر وجميع دول العالم، لاسيما أن الفيلم ليس مدبلجا باللغة العربية (المصري) فقط بل بكل لغات العالم مثل الهندية والفرنسية والانجليزية.

الفيلم إنتاج شركة سوني العالمية بالاشتراك مع شركة أمبير موفز، إخراج الدوبلاج راني الخطيب، ومنتج منفذ ماركو عاطف.



ويتحدث الفيلم عن عالم الإيموجيز وما الذي يحدث داخل الموبايل، ويجسد أحمد حلمي في العمل شخصية «زين» وهو إيموشن من ضمن الايموشنات بالموبايل والسوشيال ميديا.

وأكد حلمي ان ما أعجبه في شخصية زين، هو تيمة الحلم والطموح كبير الذي تحمله الشخصية، إلى جانب قصة الفيلم المثيرة والكوميدية، كما أنه لم يقدم أعمال دوبلاج منذ فترة طويلة، كما رأى أن العمل به مستقبل الحياة في السوشيال ميديا والتي أصبحت متحكمة في الكثير من الأشياء، كما أنه يمثل الوطن العربي وسط لغات ولهجات كثيرة داخل الفيلم.