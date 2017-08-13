يستعد الفنان أحمد بدير، لتصوير مشاهده الأولى ضمن أحداث مسلسلة الجديد الذي يحمل اسم «عائلة الحاج نعمان»، يوم السبت 12 أغسطس، في استوديو العزبة بشبرامنت.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة هبة مجدي والفنان صلاح عبدالله.

ويجسد بدير ضمن أحداث العمل شخصية بائع حلويات ومشبك، ويكون هناك العديد من المواقف بينه وبين بطل العمل تيم الحسن، مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الشركة المنتجة للمرة الثانية على التوالى بعد مشاركته في مسلسل «الحصان الأسود» في رمضان الماضى.

وتدور أحداث العمل حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير «نعمان»، ولديه بنتان وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه، والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.

مسلسل «عائلة الحاج نعمان» من نوعية أعمال الـ 70 حلقة، ويشارك في بطولتة الفنان تيم حسن وسهر الصايغ وصلاح عبدالله وأحمد بدير وصفاء الطوخى وسماح السعيد ومصطفى عبد السلام.