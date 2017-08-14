انهارت الفنانة العراقية ميس كمر على الهواء اثناء حديثها عن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وقالت ميس كمر أثناء حديثها على قناة العدالة ان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لم يكن مجرد فنان بل “انسان متواضع وطيب وبسيط وشيء لا يتكرر ولا يعوض وكنز وليس فنانا اعتياديا”.
وتابعت حديثها وهي تبكي “عندما تلتقين به تلتقين بطفل متواضع بسيط في حياته ما زعل انسان حتى اذا زعل انسان يتصل فيه ويعتذر منه” متسائلة “بعد بو عدنان هذه الصفات موجودة بمن؟”
ووصفت حزنها على الراحل كطفل فقد امه وابوه وتابعت “الله يعني عائلته وزوجته وبناته ثق بالله حزني اكبر منهم”.