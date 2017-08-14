مجموعة من الأطفال قدموا جرعة كوميدية مميزة في فيلم الحفيد الذي عرض قبل 42 عاما، وشارك في بطولته عدد كبير من #النجوم بقيادة عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار ومحمود عبد العزيز ونور الشريف، قبل أن يختفي هؤلاء الصغار وتتفرق طرقهم.

الطفلة هالة ذات الملامح الهادئة التي يتذكرها #الجمهور بمشهدها مع والدها عبد المنعم مدبولي، حينما كان يساعدها في مذاكرة دروسها وتردد وراءه "حمارُ.. كنت مغفلُ"، ليتوقع الجميع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في مشوار كبير للفنانة ميرفت علي.

إلا أنها لم تستمر سوى لسنوات قليلة، أطلت فيها من خلال 6 أفلام أبرزها "سكر.. ومضى قطار العمر.. يارب توبه"، ومسلسل واحد قبل أن تختفي.

وبعد هذه السنوات عادت #ميرفت_علي مرة أخرى لتطل عبر لقاء تلفزيوني، ظهرت فيه ملامحها وكأنها لم تتغير رغم هذه السنوات، وبعدما أصبحت أما لشابين في المرحلة الجامعية.



ميرفت علي تحدثت عن أسباب ابتعادها عن الفن، بكونها بدأت التمثيل وهي في الخامسة من عمرها واستمرت حتى الثانية عشرة، ولكنها رفضت أن تكمل المشوار بسبب الدراسة.

وذلك على الرغم من تلقيها العديد من العروض، وكان الراحل أحمد زكي يؤمن بموهبتها، وطلبها في أكثر من عمل بعدما جمعهما مسلسل تلفزيوني، ولكنها رفضت بسبب الإرهاق الذي كانت تعانيه أثناء التصوير والدراسة.

وحول كواليس فيلم "الحفيد" أكدت ميرفت علي أن الأطفال الذين شاركوا في #الفيلم كانوا أشقياء للغاية، إلا أن كريمة مختار كانت تتعامل معهم بمنطق الأم ودائما ما تنصحهم، كما أشارت إلى كونها في بداية #التصوير كانت تخاف من الكاميرا إلا أنها اعتادت الأمر.

وكشفت ميرفت علي أنها لا تمانع العودة للتمثيل في الوقت الحالي، في حال وجدت أدوارا تناسبها، كما أعربت عن رغبتها في أن تخوض تجربة تقديم البرامج، خاصة البرامج الاجتماعية.