أقيم هذا العام مهرجان مدينة الفحيص في المملكة الأردنية الهاشمية في دورته الـ 26 بافتتاح كبير مع أكبر وأجمل وأعظم الفنانين المصريين والعرب وعلى رأسهم الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، وسلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف والفنان عاصي الحلاني والفنان احمد شيبة وحسين الديك وباقة من ألمع وأجمل الفنانين والمطربين الأردنيين تحت إدارة وإشراف الفنان بهاء حسني.

فكانت أولى ليالي المهرجان بتاريخ 3 الجاري في أجمل صورة وأفضل الاستعدادات من أجهزة صوت وإضاءة ومعدات تصوير، لتغطية كل فعاليات المهرجان وكذلك باقي الليالي والحفلات حتى ليلة الختام التي كانت بتاريخ 10 الجاري.

واعتبرت ليلة حفل الفنانـــة ميادة الحناوي وفرقتها الموسيقية من أقوى الحفــــلات التي قدمت في المهرجان، حيث كانت بمنزلة العودة لها لتقديم حفلات جماهيريــــة بعد غياب عن الساحة العامــــة والفنية لعــــدة سنوات، وهو الحفل الأول لها في الأردن، حيـــــث أصرت على تواجدها إدارة المهرجان التي تحرص دائما على تقديم الأفضل وكل ما هو قيم وجميـــــل وحديـــــث لجمهور المهرجان على مدى السنوات الماضيـــــة التي أقيم فيها المهرجان، وكذلك مجهــــودات الفنـــــان بهاء حسني وحرصه على تقديم الفن الأصيل والصحيح والجميل وكل ما هو ممتع لجمهوره ومحبيه والذي أثمر نجاحا كبيرا وإعجابا كل من حضر المهرجان أو تابعة من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أو من خلال صفحات السوشيال ميديا واليوتيوب والإنترنـــت على وعد بتقديم الكثير من الأعمال الفنيــــة والمهرجانات والحفلات العامة والمفاجآت في المستقبـــــل القريب في مصر والعديد من الدول العربية وبلاد المهجر.