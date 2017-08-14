القاهرة - محمد صلاح

شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر الدورة الثانية من مهرجان النخبة للإعلام العربي، وحضر التكريم عدد كبير من نجوم السباق الرمضاني الماضي، ومن بين المكرمين حمادة هلال وإدوارد ومصطفى أبو سريع عن مسلسل «طاقة القدر»، واحمد صيام ومحمد لطفي ووائل عبدالعزيز عن مسلسل «كلبش»، وانجي أباظة وحسني شتا عن مسلسل «الأب الروحي»، والفنانة الاستعراضية دينا عن مسلسل «الحرباية»، ومحمد فهيم عن مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني، وحصل كل من فيفي عبده، واحمد التهامي واحمد عدوية ومها أبوعوف وإيناس مكي وشريف إسماعيل والمطربة ايناس عزالدين والمطربة مروة ناجي واحمد التهامي وأحمد وفيق وحجاج عبدالعظيم وشذى ومنى ممدوح ومحمد نجاتي ومحمود فارس وأميرة نايف ومي القاضي على جائزة الإبداع الفني، بينما حصل شريف باهر على جائزة أفضل برنامج إذاعي.