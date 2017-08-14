ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة القبض على المخرج سامح عبدالعزيز وبحوزته مواد مخدرة بالهرم، فأثناء توجهه لأحد الفنادق لقضاء يومين للاستجمام هناك، وقبل دخوله الفندق أوقفته شرطة سياحة الهرم وبتفتيشه بعد الشك في سيجارة يدخنها، عثر على غرام كوكايين و12 غرام حشيش، وكيس بانجو، ونصف شريط ترامادول، فتم احتجازه، وإخطار مباحث الهرم، وبمواجهته اعترف بأن هذه المخدرات تخصه، وأنه كان ذاهبا للفندق لقضاء يومين للاستجمام قبل استعداده لحفل زفاف أحد أقاربه، وبالفعل تم تحويله للنيابة وباعترافه أمامها تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.