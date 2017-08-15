أشعلت الفنانة الإمارتية أحلام تطبيق "إنستغرام" من خلال فيديو نشرته عبر حسابها وأظهرت فيه خضوع وجهها لبعض التعديلات التجميلية.

وشرحت الفنانة في المقطع المصور لمتابعيها كيف تغير شكل ذقنها وأسفل وجهها. وأشارت إلى أنه لم يعاني من الانتفاخ وأن بشرتها بقيت ناعمة جداً.

وعبرت عن إعجابها بما قام به طبيب التجميل باللغة الفرنسية وقالت magnifique أي مذهل. كما تقدمت له بالشكر باللغة نفسها وطلبت منه أن يوضح ما فعله لوجهها ليبدو نحيفاً.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو الذي حقق أكثر من 122 ألف مشاهدة خلال أقل من يوم واحد.