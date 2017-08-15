تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للنجم عمرو دياب، وهو يغرس يده في الأرض مثلما فعل نجوم العالم في المسرح الصيني.

وتبين بالفعل أن صورة عمرو دياب التقطت له في المسرح الصيني، اذ قام بالتقاطها مع بصمات مشاهير العالم على رصيف المسرح، وقد وضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عمرو دياب بجوار تامر حسني، للمقارنة بين الحدثين.



وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول البصمة والتشكيك بها، خرج حسني عن صمته ورد بنشر صورة على "انستغرام" وقد تم تقسيمها إلى قسمين، حيث يظهر تامر في قسم وهو يطبع بصمة يده، أما في القسم الآخر يظهر المخرج الشهير ريدلي سكوت وهو يطبع بصمته هو أيضا وقد أوضح تامر حسني من خلال تعليقه على الصورة، أن البصمة يتم وضعها في هذا الصندوق كما هو موضح في الصورة الخاصة بالمخرج ريدلي سكوت، ويتضح أيضا في الصورة تواجد نفس الرجل الصيني بجوار المخرج العالمي، والذي يظهر بجوار حسني أثناء طبع بصمته.



وأضاف أن "بصمة اليدين والقدمين على الإسمنت تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى يمكن وضعها على الأرض ليتم تخليدها ويعتبر هذا التشكيك من الأمور التي يتوقع حدوثها، لأنها قد تبدر من أعداء النجاح وهم كثر، ويتنظر من الفنان تامر حسني أن يتفهم ذلك ولا يجعله عقبة في مسيرته".