بدأت النجمة رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد «صندوق الدنيا» الأحد، وذلك بأحد الديكورات المخصصة للعمل، إذ تجمع المشاهد بينها وبين الفنان فاروق الفيشاوي.

«صندوق الدنيا» بطولة رانيا يوسف وفاروق الفيشاوى وعابد فهد، وأحمد وفيق، وأحمد فؤاد سليم، والمغربية جيهان خليل، والسوري جهاد سعد.

ويعد الفيلم ثاني إنتاجات المنتج حسين القلا بعد عودته للإنتاج مرة أخرى بعد فيلم «يوم من الأيام» بطولة محمود حميدة، للمؤلف وليد يوسف، والمخرج محمد مصطفى.

وكان فريق عمل الفيلم قد عقد عدة بروفات استعدادا لبدء التصوير، والذي كان مقررا خلال شهر مارس الماضي، لكن تم التأجيل بسبب الارتباطات الفنية للفنانين المشاركين في دراما رمضان الماضي.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد «الدولي» المقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل على القنوات الفضائية، والذي انتهى مخرجه محمد النقلي من تصويره ومونتاجه تماما خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته كل من باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وريم البارودي وأحمد فتحي وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج محمد فوزي، للمخرج محمد النقلي.