تعود الفنانة دلال عبدالعزيز الى بلاتوه مسلسلها الجديد «سابع جار» بعد أسبوعين في الديكور المخصص لها بإحدى شقق المعادي، وهو الديكور الرئيسي للعمل.

وأشارت دلال إلى أنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها تقريبا، وأن أسرة العمل تواصل التصوير حاليا في المعادي، مضيفة أن العمل مكون من 60 حلقة يتقاسمها ثلاث مخرجات، في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدراما العربية.

«سابع جار» دراما اجتماعية، تدور أحداثه بشكل أساسي داخل إحدى البنايات السكنية، حيث يرصد قصص ساكنيها وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل خلف الأبواب المغلقة، على عكس ما يظهرونه أمام السكان من سعادة بالغة، ليتتبع من خلال شخصياته الرئيسية ما قد يواجهونه من ظروف ومشاكل اجتماعية واختيارات صعبة واختلافهم داخل منازلهم وخارجها.

المسلسل بطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، هاني عادل، رحمة حسن، أسامة عباس، هيدي كرم، سارة عبدالرحمن، محمد علاء، دعاء حجازي، صفاء جلال والطفل أحمد داش، تأليف وسيناريو هبة يسري التي تشارك في الإخراج، إنتاج The Producers.