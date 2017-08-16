أميرة عزام

amira3zzam@

رهف فنانة استثنائية يحمل صوتها الكثير من الملائكية والعاطفة، حققت شهرة عالمية منذ انطلاقتها بأغنية «يا غالي» التي شاركت فيها برفقة فريق «غيتارا» الذي حقق الكثير من النجاح عند تكوينه منذ سنوات، ولكنه لم يستمر طويلا، تشارك في حفلات تحمل طابع خاصا وتتميز بالغناء بعدد من اللغات. التقتها «الأنباء» للتعرف على جديدها، وكان هذا الحوار:

ما آخر أعمالك؟

٭ قدمت حفلة على مسرح الفنان عبدالحسين عبدالرضا تابعة للمجلس الوطني مع مجموعة الفنان نواف الغريبة، حققت نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور الغفير الذي حضر الحفل في هذا اليوم، فالحفل قدم مزيجا من الأغاني التي تحمل من المشاعر العاطفية والإنسانية الكثير، وهذا ما جعلني شخصيا أشعر بالمتعة بهذا الحفل، فأنا أفضل هذا النوع من الموسيقى والغناء، وأشكره على المساحة الجميلة التي أعطاني إياها وقدمت من خلالها أغنيات باللغة العربية وأيضا الإيطالية، وكان هذا الجديد في الحفل الذي أقيم في شهر مايو الماضي.

ماذا عن الأغنيات المنفردة؟

٭ قدمت أغنية «غالي» مع الفنان عمار مجبل من العراق، وأغنية «خلاني» مع الفنان جي فاير من العراق، وأغنية «ميدلي» مع الفنان مشاري العوضي، وأواجه صعوبة في اختيار الأغاني المعروضة علي، فالـ 3 أغنيات التي طرحتها مطلع هذا العام حصلوا على نسب مشاهدات عالية، واستحسان من قبل الجمهور، لذلك أجد صعوبة في اختيار شيء قريب من هذا المستوى أحافظ به على رضا جمهوري، ولكني حاليا أدرس أغنية عاطفية مع احد الفنانين ومع الموزع الكويتي الرائع حسين القناعي.

هل تفكرين في عمل أغنية للأطفال؟

٭ قدمت مجموعة من أغاني الأطفال في البرنامج الذي كنت أقدمه «نغم الأطفال» عبر أثير إذاعة المارينا مع المخرج د.عبدالعزيز الديكان، وكذلك قدمت أغنية لمسلسل كرتوني باسم «ليدي أوسكار» مع الفنان جمال القائد للتلفزيون البحريني، ولن أتردد في القيام بعمل للأطفال إذا عرض علي مجددا.

لديك عدد من المشاركات الفنية خارج الكويت حدثينا عنها؟

٭ شاركت كضيفة في أغنية لبنانية سترى النور قريبا، إلى جانب أغنية تتحدث عن الأخوة من توزيع عبدالله العماني، وعندي بعض الأفكار الجديدة، حيث أقوم بتجهيز معرض لتقديم لوحاتي الفنية فهذه التجربة الأولى لي بالرسم، فأنا أعطيت عمري للموسيقى وأهملت هواية أحببتها كثيرا، ومن خلالها أخرج طاقة ومشاعر لا يمكنني إخراجه بحياتي العادية، لذا أحببت أن أقدم تجربة جديدة بأفكار جديدة، وستكون جاهزة في شهر أكتوبر أو ربما بداية العام القادم.

ما أحب عمل إلى قلبك؟

٭ أكثر شيء أحبه من أعمالي هو الواجهة التي عرفت الناس والعالم بصوتي، وهي اغنية «يا غالي»، واشتهرت بها حول العالم، وتم غناؤها بأكثر من لغة، واستثمر نجاحها في عدد من الرقصات في الهند، ووضعها في نوادي الكاريوكي المنتشرة حول العالم، وهو ما أسعدني كثيرا.

بكم لغة تغنين بخلاف العربية؟

٭ قدمت أغاني باللغات الإيرانية والهندية والإنجليزية لكن لم أسوّقها ولي تجربة في الغناء باللغة الفرنسية.

لم نسمع ان لك مدير اعمال مثل الآخرين؟

٭ الفكرة ليست سهلة، فمدير الاعمال يجب ان يكون محل الثقة العمياء، وهذا صعب جدا في زمننا الحالي، والفكرة بعيدة الا اذا وجد من يستحق الثقة.