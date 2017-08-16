المسلسل من بطولة تيم الحسن وإنتاج صادق صبّاح

يشارك نجلا الفنانين أحمد السقا وعمرو سعد ياسين ورابي في بطولة حلقات مسلسل «عائلة الحاج نعمان»، للنجم السورى تيم الحسن، الذي انطلق تصويره داخل استديو العزبة، حيث افتتح فريق عمل المسلسل تصوير أول مشاهده صباح السبت الماضي، بديكور بيت الحاج نعمان، حيث التف جميع العاملين بالمسلسل في احتفالية صغيرة لتقطيع كيكة الافتتاح والتقاط الصور التذكارية للإعلان عن بدء تصويره بحضور معظم أبطاله وباقي فريق العمل.

وتعد هذه التجربة هي التمثيلية الأولى لياسين، والثالثة لرابي عمرو سعد بعد مشاركته من قبل في مسلسلي «يونس ولد فضة»، و«وضع أمنى»، من بطولة والده عمرو سعد، وهو التعاون الأول من نوعه بين النجم تيم الحسن والمنتج صادق صبّاح في الدراما المصرية، حيث تعاون الاثنان معا خلال الفترات الماضية في تقديم 3 أعمال درامية لبنانية محققين بها نجاحا كبيرا.

والحاج نعمان من بطولة تيم الحسن، صلاح عبدلله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدي، حازم سمير، صفاء الطوخي، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نورالدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب: ياسين السقا، رابي سعد وعدد كبير من النجوم التي ستكون من ضمن باقة ممثلي المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير مجدي صابر ويقوم بإخراجه المخرج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح.