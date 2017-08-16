يعود الإعلامي طوني بارود بعد غياب عن الشاشة الصغيرة في برنامج حواري فني بعنوان «السهرة عنا» حيث يستضيف أكثر من شخص من عالم الفن أو السياسة. تتم عملية التصوير خارج الاستوديو على أن يكون الحوار خفيف الظل وفيه الكثير من المفاجآت في محاولة لكسر المألوف وإثارة الجدل. يذكر أن الكثير من الكلام أثير أخيرا في شأن مغادرة طوني بارود محطة LBCI من أجل الانضمام إلى محطة MTV، لكن كما يبدو فإن الأخذ والرد أفضيا في نهاية المطاف إلى بقاء بارود في المؤسسة التي انطلق منها وعرف فيها شهرته وهي محطة LBCI. الجدير بالذكر أن مذيعة النشرة الجوية زينة الراسي تشارك طوني بارود تقديم برنامجه الجديد الذي يفترض أن يبدأ عرضه اعتبارا من شهر سبتمبر، على أن يمتد حتى حلول فصل الشتاء.