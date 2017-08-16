تضع حاليا النجمة الشابة رنا سماحة اللمسات الأخيرة على ألبومها الأول «اسمه إيه»، بعدما تعاقدت مؤخرا مع شركة «Sense Production» للمنتج محمد يونس، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

ويضم ألبوم «اسمه إيه» 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء مثل تامر حسين، وأسامة محرز، وأحمد حسن راؤول، وهاني صارو، وهشام صادق، ومحمد مصطفى ملك، وعلي عبد السلام، أما الملحنون فهم مدين، ومحمد الصاوي، ومحمد فخراني، وطارق بخش، ومحمد شحاتة، ومحمد خلف، فيما تتعاون مع الموزعين وهم نادر حمدي وعادل حقي وأحمد عبد السلام وحازم سعيد.

يذكر أن رنا سماحة تظهر في مسلسل «أفراح إبليس 2» وتجسد دور «هنا» وتعيش قصة حب رومانسية مع ياسر فرج، وحتى الآن قطعت شوطا كبيرا من تصوير مشاهدها في العمل، وتعمل حاليا على الانتهاء من دورها، ويشارك في بطولة العمل النجم جمال سليمان ومحمود عبد المغني وصابرين ومنة فضالي.