بعد انتهاء حفلها الناجح خلال مهرجانات البترون، التقت كارول سماحة مع معجبيها وراء الكواليس، حيث دخلت المعجبة التركية زينب، التي أتت خصيصًا من إسطنبول لحضور الحفل مع عائلتها وقدمت هدية لكارول عبارة عن نجمة زرقاء لتحميها من صيبة العين.



ومن ثم دخل بعض الأشخاص من بلدة كارول سماحة، بعد غياب 10 سنوات الأمر الذي صدمها كارول، فانهمرت دموعها لأنها تذكرت الأيام الماضية ووالدها الراحل.

وأفصحت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن رأيها في أغنية « Let Go » الجديدة للفنان سعد المجرد في ندوة صحافية عقدتها بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء أول أمس السبت ضمن مهرجانات البترون الدولية بلبنان.

وعبرت نجمة البوب ستار عن رأيها قائلة: « سعد المجرد فنان حقيقي، عندو رؤية كبيرة على الفن، وهو بيقدم نوعا جديدا من الموسيقى، وأنا كثير مبسوطة بشغله.

يشار أن أغنية « Let Go » الجديدة مازالت تواصل النجاح والتقدم، إذ تمكنت من تحقيق أكثر من 20 مليون مشاهد في أقل من أسبوع واحد على إصدارها.

كارول سماحة فنانة لبنانية ولدت في العاصمة بيروت عام 1972، عشقت الفن منذ طفولتها حيث كانت تقوم بكتابة الأغنيات وهي لا تزال طفلة في مدارس بيروت، و قدّمت أدواراً كثيرة في المسرح المدرسي مما شدّ إليها أنظار أساتذتها، قبل أن تترجم مواهبها ويطفو اسمها في سماء الفن العربي.