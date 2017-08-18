أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن كل ما تردد على لسان بعض الفنانين وعبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان المصري أحمد خليل، غير صحيح وأنها تواصلت مباشرة مع الفنان الكبير وتأكدت أنه بخير وبصحة جيدة ولا يعلم بالأساس بشائعة وفاته التي انطلقت منتصف ليل الأمس.



الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية جدد مناشدته لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بالتأني في نشر أخبار وفاة النجوم وبخاصة "كبار السن" لأن هذه الشائعات تنتشر سريعاً وتؤذي الفنان وأسرته، مشيراً إلى أن تواصلاً مباشراً تم بين النقابة وبين الفنان أحمد خليل وأكد أنه بصحة جيدة.