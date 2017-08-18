ردت الفنانة اللبنانية مي حريري على الضجة الإعلامية التي أثيرت في الإعلام حول خبر إنتحارها بسبب خيانة حبيبها لها، حيث تم نشر صورة لها خلال الأسبوع الماضي وهي ترقد داخل المستشفى ، ليعود ويُقال أن سبب تواجدها في المستشفى هو لتصوير اغنية جديدة.



وقالت مي حريري في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "انستقرام": "أنا بخير والحمد لله، بعض الناس فكّروا انو عاملة بروباغندا وأن هدفي الشهرة، كان هناك ردود أفعال سلبية وأخرى إيجابية كالعادة، وما أريد أن اقوله هو أنا لا أنتحر لأنني مؤمنة، وما تم تداوله عن خبر إنتحاري هو غير حقيقي ومجرد شائعة".



وتابعت: "لكنني دخلت المستشفى وخضعت للفحوصات، لانني كسائر البشر يمكن أن أمرض، خصوصاً بسبب الطقس الحار الذي يسيطر على لبنان حالياً، والذي يمكن أن يعرضنا للتسمم أو اضربة شمس".



اللافت أن مي حريري، تأخرت أسبوعاً كاملاً للردّ على شائعة إنتحارها ولم توضح حقيقة الفيديو كليب الذي حُكي عنه لتكذيب خبر الإنتحار.