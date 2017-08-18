بدأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق رحلتها السنوية المعتادة لجزر اليونان اليوم الخميس، وغادرت مطار القاهرة على متن طائرة الخطوط الجوية اليونانية في رحلة رقم 931 المتجهة إلى أثينا، وانتظرت في صالة الخدمة المميزة، لحين صعودها إلى الطائرة، ولم يعرف بعد هل ستمتد العطلة الصيفية حتى موعد محاكمتها بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح العلني يوم 7 سبتمبر المقبل، أم ستعود إلى القاهرة لتبدأ مهمة الدفاع عن نفسها.



غادة قامت بإنهاء اجراءات السفر فجر اليوم بنفسها ولم تنشر صوراً من كواليس الاستعداد للسفر مثلما اعتادت سابقاً، كما فضلت الانتظار داخل صالة الخدمة المميزة المخصصة لكبار الزوار لحين صعودها إلى الطائرة، ولم تكشف هل ستحضر جلسة المحاكمة الثانية أمام محكمة جنح المعادي يوم 7 سبتمبر المقبل، أم سيتولى فريقها القانوني المهمة، علما بأن الجلسة القادمة ستشهد تقديم المستندات من صاحب الدعوى المحامي سمير صبري والأدلة على اتهامه لغادة بارتكاب الفعل العلني الفاضح، أثناء البث المباشر لها من رحلة المالديف.