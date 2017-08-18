خلود أبوالمجد

تألقت المطربة المصرية ياسمين نيازي في أول حفل لها بعد أزمتها التي تعرضت لها في أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة الجيزة بحفل توزيع جوائز إحدى شركات التجميل والعناية بالشعر، بغناء باقة متنوعة من أجمل أغانيها مثل «حبك عامل سيطرة، ياعم الباشا، شكلك هتوحشني» وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأطلت ياسمين باطلالة أنيقة ومميزة بالأسود، وتستعد ياسمين لاستكمال باقي التحضيرات الخاصة بطرح ألبومها الجديد والمقرر له عيد الأضحى المبارك، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم ملاك عادل، هاني صارو، محمد البوغة، هاني رجب، ومن الملحنين مدين، محمد مجدي، مصطفى الشعيبي، أحمد عبدالسلام، من الموزعين أسامة عبدالهادي، أحمد عبدالسلام، ياسر ماجد، والألبوم من إنتاج شركة i Media Production لمالكها محسن أحمد، وبالتعاون مع فادي صحبي مدير إنتاج الشركة ومدير أعمالها عادل يونس.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين نيازي، كانت أغنية «يا عم الباشا» والتي طرحتها على طريقة «Video Lyrics» من كلمات إيهاب عبده، ألحان محمد مجدي، توزيع ياسر ماجد، هندسة صوتية محمد جودة، إنتاج شركة Rock Record».