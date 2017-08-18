أطلقت الفنانة ديانا حداد بالتعاون مع الموسيقار د.طلال أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب «نايمة بالعسل»، وهي الأغنية السنغل الجديدة التي تجمعهما معا كملحن ومطربة، بعد مجموعة من التعاونات الناجحة السابقة، حيث تحمل الأغنية الجديدة التي تم تصويرها ضمن أعلى تقنيات التصوير اللون الموسيقي اللبناني.

ويتميز الفيديو كليب «نايمة بالعسل» الذي أصبح متوافرا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية، بتقنية إخراجية «3D» ثلاثية الأبعاد، بحيث يمكن مشاهدتها بتقنية الصورة ذات الأبعاد الثلاثية في حال توافره عبر جهاز التلفزيون أو أي وسيلة أخرى تملك هذه التقنية، لتصبح ديانا حداد أول مطربة عربية تصور وتخرج عملها بهذه التقنية، حيث كان المجهود للمخرجة نهلة الفهد التي رسمت عودة تعاونها مع «البرنسيسة» أسلوبا مميزا في الصورة الإخراجية.

وتظهر ديانا كما يلقبها جمهورها في الكليب بثلاث إطلالات مختلفة، أفراح وكرنفال ودبكة لبنانية في سيناريو الأغنية تم التعاون بها مع مجموعة من الشباب والشابات من لبنان لمشاهد الدبكة، وجورجيا لمشاهد الكرنفال والسيناريو.

هذا وتحمل أغنية «نايمة بالعسل» تحديا جديدا للموسيقار طلال عبر ثاني أغنية يلحنها بأسلوب اللون الموسيقي اللبناني، حيث تم تجهيزها موسيقيا بشكل محترف ومتميز من كلمات الشاعر أحمد علوي، وتوزيع موسيقي للمايسترو عمر صباغ، وذلك بعد أن قدم هذا اللون لحنا لأول مرة بأغنية «روميو وجولييت» التي قدمتها ديانا حداد بشكل «دويتو» مع الفنان عاصي الحلاني.