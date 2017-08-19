دمشق ـ هدى العبود

يصور المخرج السوري نجدت أنزور هذه الأيام مسلسل «وحدن» في إحدى قرى مدينة السويداء السورية وتحديدا في قرية «الغيضة»، ونظرا للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها أعمال المخرج العالمي نجدت أنزور حرصت شركة سما الفن، وكانت السباقة لإنتاج هذا العمل الذي من المفترض عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحرصت «الأنباء» على التواجد داخل كواليس التصوير ولقاء المخرج العالمي نجدت أنزور، والذي قال عن العمل: بداية المسلسل يروي قصة عائلة، عانت الكثير جراء الحرب وويلاتها، وما تعرضت له هذه الأسرة ينطبق على آلاف الأسر السورية بكل محافظاتها وأريافها، التي كان لها النصيب الأكبر من الحرب الظالمة والضروس من قبل الإرهابيين.

بدورها، قالت الفنانة السورية أمانة والي «اعتدنا أن نقدم الدراما السورية على حقيقتها، دون تزييف فأقدم في العمل صورة للمرأة التي تعيش هذه الحرب، وجعلت منها ترتدي ثوب الرجال بنفس الوقت، ما وضع على عاتقها واجبات كبيرة، فكيف إذا اختفى الرجل من حياتها جراء ويلات الحرب من سجن ووفاة وأسر، ومن هنا تأتي الأعباء الكبيرة.

وأضافت والي قائلة: باختصار «وحدن» عمل اجتماعي معاصر يسلط الضوء على مجموعة من العائلات اختفى الرجال من حياتهم وبقيت السيدات يعانين، وكان لزاما على المرأة سواء الأم أو الأخت أو العمة تعويض الأسرة عن غيابهم، من حيث متطلبات الحياة القاسية والصعبة.

موضحة أنه لا أعلم لماذا ادوار المرأة القوية الشريرة ترافقني، وتقدم لي من قبل المخرجين، فأنا أمثل محور الشر من خلال المسلسل، وسعيدة بالعمل فالنص نال إعجابي وإعجاب الكاست لأن الشخصيات ستمثل ادوارا قوية ومتفردة.

أما الفنانة القديرة نادين خوري التي عادت بعد غياب طويل إلى العمل مع المخرج العالمي نجدت أنزور حيث جمعهما العمل في مسلسلات كثيرة من أهمها «ما ملكت أيمانكم» و«رمح النار» و«رجال الحسم» و«تل الرماد»، واليوم تجسد مع الكبير انزور شخصية السيدة «أم عادل» المرأة التي تبقى وحيدة دون معيل أو سند، وعليها حماية أسرتها، فهي تقدم شخصية محورية ضمن نساء كثيرات في القرية يعانين معاناة كبيرة لحماية أسرهن، لأن أبناءهن وأزواجهن توجهوا للقتال على الجبهات لحماية سورية من الإرهابيين، ولذلك كسيدات وجدن أنفسنا وحيدات بعيدات كل البعد عن حياة الأنثى الحقيقية التي تنتظر زوجها ليؤمن لها متطلبات الحياة ومسؤولات عن حماية منازلهن وقريتهن.

وقال الفنان عامر علي لـ «الأنباء» عن دوره: بداية ليس مسموحا لي بالتصريح، وكل ما استطيع قوله إن مسلسل «وحدن» يحكي قصة حرب ضروس عانت منها كل سورية. «قراها وسهلها وجبلها ومدنها»، من إرهاب أعمى لا يفرق بين الحياة والموت، ونظرا لتلك الظروف الصعبة تبقى النساء وحيدات في القرى يعانين من غياب الأزواج والأبناء، ويتحملن معاناة كبيرة من الخوف والقلق، ومن هنا تسلط الأضواء على دور المرأة السورية، وأهمية وجودها في المجتمع، والإمكانيات المختلفة التي يمكن أن تقدمها وإحساسها بالمسؤولية تجاه أي أزمة يمكن أن تمر بها.

يذكر أن مسلسل «وحدن» يقوم ببطولته عدد من النجوم هم عامر علي، نادين خوري، أمانة والي، مرح جبر، لوريس قزق، ريهام عزيز، هناء نصور، بالإضافة إلى كل من فايز قزق وسليم صبري، وآخرين.