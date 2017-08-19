اجتمع مارسيل الزغبى شقيق ومدير أعمال النجمة نوال الزغبي في القاهرة صباح الثلاثاء الماضي مع المنتج ومنظم الحفلات ياسر زايد، حيث اجتمعا في مطار القاهرة لمدة 4 ساعات متواصلة، وذلك من أجل الحديث حول تجديد تعاقد إحياء نوال الزغبي لحفل غنائي في «مهرجان شرم الشيخ للسياحة الفنية».

وكان من المقرر إقامة المهرجان في عيد الفطر الماضي برعاية وزارة السياحة المصرية وتم التعاقد مع 3 مطربين من لبنان لإحياء حفلات المهرجان وهم نوال الزغبي وفارس كرم وملحم زين، لكن تم تأجيله بسبب إلغاء شركة السياحة المسؤولة عن الترويج للمهرجان في لبنان لتعاقدها قبل انطلاق المهرجان بـ 10 أيام فقط، حيث ان هذا المهرجان كان من المقرر أن يحضره جمهور كبير من لبنان.

وترددت أنباء في الساعات الماضية حول وجود خلافات بين المطربين الثلاثة نوال الزغبي وفارس كرم وملحم زين مع منظم المهرجان ياسر زايد بسبب تأجيل المهرجان والحفلات التي تعاقدوا عليها، إلا أن طوني أزار مدير أعمال ملحم زين نشر بيانا على «تويتر» ينفي وجود خلافات وأن الحفل تم تأجيله إضافة إلى أن حضور مدير أعمال نوال الزغبي إلى القاهرة ولقائه مع ياسر زايد يؤكد عدم وجود أي خلافات.