أوضح الفنان أشرف زكي حقيقة الأخبار التى تم تداولها حول القبض على كل من الممثلين عمرو يوسف وكندة علوش بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وصرح أشرف زكي أن كل ما تم تداوله عبر بعض المواقع غير المهنيية حول القبض على عمرو يوسف وكندة علوش غير صحيح وهي مجرد شائعات لإثارة القلق فقط.

وأضاف أشرف زكي أن عمرو وكندة تفاجئوا بالخبر مثل الجميع في الصباح ولا يعلمان سبب الترويج لمثل هذه الشائعات المغرضة.

يشار إلى أن انتشر مساء الجمعة 18 أغسطس شائعات حول إلقاء شرطة العجوزة القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش بتهمة حيازة مخدرات وذلك أثناء وجودهما أمام مطعم بالعجوزة، وبتفتيش سيارتهما تم ضبط أقراص مخدرة، وكوكايين.

جدير بالذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش احتفلا بزفافهما في 20 يناير الماضي داخل فندق "أولد كتراكت"، الذي تمّ تصوير به مسلسل "جراند أوتيل" في مدينة أسوان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.