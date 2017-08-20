القاهرة - محمد صلاح

أحيت الفنانة نيكول سابا منذ أيام حفلا كبيرا حضره عدد مميز من نجوم الساحة الفنية على رأسهم الفنان أحمد عز الذي التقط عددا من الصور برفقة جمهوره هناك في الساحل الشمالي، وكان الحفل بالمشاركة مع النجم لويس فونسي، صاحب الأغنية الشهيرة «ديسباسيتو» الذي يغني في مصر لأول مرة ما لفت الأنظار لهذا الحفل الذي حرص على حضوره الكثيرون محققين بهذا نجاحا كبيرا.

هذا ومازالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تصر على عمل تاتو (وشم) على مناطق مختلفة من جسدها كل فترة، كان آخرها ظهورها في حفلها بالساحل الشمالي وهي تطبع وشما لصورة ثعبان على يدها وحرصت على إظهاره أمام الجميع، ولم تجب عن اسئلة صديقاتها عن سر طبع الثعبان وماذا يعني، وأكدت أنها تتفاءل بالوشم، المعروف أنها سبق ان واجهت العديد من الانتقادات بسبب صدمتها لهم برسومات غريبة جدا ولكنها تجاهلت الرد تماما مؤكدة أنها حريتها الشخصية.

يذكر أن نيكول تستعد الفترة المقبلة لتقديم برنامج تلفزيوني ضخم مازال في إطار الإعداد ورفضت الإفصاح عن تفاصيله، مؤكدة انه سيكون علامة مميزة في مشوارها الإعلامي الذي تعتبره اضافة لعملها بالتمثيل والغناء، وفي هذه الأثناء تنتظر عرض مسلسلها التلفزيوني «ولاد تسعة» الذي تم عرضه على قناة أوربت المشفرة وأعربت عن سعادتها بعرض العمل على قنوات مفتوحة حتى تحقق نسبا اعلى من المشاهدة.. المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو من بطولة خالد سليم وخالد زكي ولقاء سويدان وهبة مجدي وسهر الصايغ وبيومي فؤاد تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.