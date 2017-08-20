يقضي حاليا النجم الكوميدي محمد سعد إجازة قصيرة في دبي، بعد انتهائه من تصوير فيلمه «الكنز»، والمقرر عرضه في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، وذلك تزامنا مع إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة فور طرحه.

ويظهر محمد سعد في الفيلم الجديد مع المخرج الكبير شريف عرفة بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة، حيث يجسد شخصية «رئيس البوليس السياسي» في عهد الملكية، ويعد الفيلم من الإنتاجات الفنية الكبيرة، ويدور في محاور مختلفة عن الحب والسلطة والدين، على مدار عدة عصور، منها العباسي والعثماني والفرعوني والأربعينيات حتى السبعينيات.

و«الكنز» من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ويضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم هند صبري، وروبي، محمد رمضان، سوسن بدر، وهالة صدقي، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكي، وأمينة خليل، ونهى عابدين، وأحمد صيام.