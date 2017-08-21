انتهى الفنان أحمد حاتم من تصوير نصف مشاهده في مسلسل «الشارع إللي ورانا» مع الفنانة لبلبة والمخرج مجدي الهواري، مضيفا أنه دخل في إجازة هذه الأيام لحين العودة الى التصوير الأسبوع المقبل، حيث أكد سعادته بالعمل مع المخرج مجدي الهواري، وفريق العمل بالكامل، فبالنسبة له الأهم من الدور الذي يجسده هو طاقم العمل والراحة النفسية التي يشعر بها، مؤكدا أن هذا يسهل على الفنان الكثير من خلال حماسه لأداء الدور بشكل جيد.

وتدور أحداث العمل حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم «الشارع إللي ورانا»، إذ دائما ما تدور الأحداث في الشارع الخلفي الذي يقطن فيه عائلة فاروق الفيشاوي التي تتكون من الفنانة شيرين زوجته، ودرة ابنته الكبرى، وهند عبد الحليم ابنته الصغرى، كما تجسد الفنانة لبلبة شخصية سيدة ارستقراطية تروي قصتها وبعض الحكم والمواعظ لأقاربها وأصدقائها.

يذكر أن مسلسل «الشارع اللي ورانا» كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي، إلا أن ظروف إنتاجه أجلت عرضه، ويشارك في بطولته فاروق الفيشاوي، لبلبة، درة، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، إنجي أبو زيد، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرون، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدي الهواري.

ويذكر أن حاتم يشارك في بطولة فيلم «الكنز» الذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل ويقوم بإخراجه شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال، وانتاج وليد صبري، ويضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم محمد رمضان ومحمد سعد هند صبري، وروبي، وأحمد رزق سوسن بدر، وهالة صدقي، وهيثم أحمد زكي، وأمينة خليل، ونهى عابدين، وأحمد صيام.