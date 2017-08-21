بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير دورها في فيلم «رغدة متوحشة» أمام النجم رامز جلال في الديكور الخاص بالعمل في منطقة 6 أكتوبر، حيث تقدم ريهام دور البطولة النسائية بشخصية «رغدة» التي تتزوج من رامز جلال وتجمع بينهما قصة حب قوية.

واستعانت الشركة المنتجة بريهام حجاج بعد اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل، خاصة أنها تتواجد خارج مصر وكان من الصعب عليها الالتحاق بفريق العمل الذي بدأ التصوير الأسبوع الماضي.

ويفكر رامز جلال والمنتج وليد صبري في طرح الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما أنه تتبقى أيام قليلة على انتهاء التصوير، والفيلم تدور أحداثه حول اكتشاف جثث في شقة صديق رامز جلال ما يصيبه بحالة من الهلع، وحول المتسبب في الجريمة وهل هي جريمة فعلا أم مجرد خدعة من صديقه.

وآخر أعمال ريهام حجاج في السينما كان فيلم «سطو مثلث» وشارك في بطولته الفنان أحمد السعدني، بيومي فؤاد، كلوديا، أوس أوس، مصطفى أبو سريع، ليلى عز العرب، عبدالله مشرف، قصة وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج يونس في أولى تجاربه الإخراجية.