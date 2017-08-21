لم يحسم المخرج محمد سامي موقفه حتى الآن من فيلم «فتفوتة» الذي كان قد أعلن عنه منذ فترة طويلة، والذي يتعاون فيه مع مي عز الدين التي تقوم بدور البطولة فيه، إلا أن العمل تم تأجيله أكثر من مرة ليواجه مصيرا مجهولا حول تنفيذه، والفيلم مأخوذ عن قصة «عقلة الأصبع» العالمي بعد تمصير مشاهده، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. وسيستعين المخرج بفريق عمل متخصص في الجرافيك من الخارج لتصميم بعض المشاهد، والعمل سيناريو وحوار أحمد البيه. يذكر أن هذا العمل يشهد عودة مي عز الدين إلى السينما بعد غيابها 5 سنوات عن السينما منذ عرض فيلم «جيم أوفر» عام 2012، الذي شاركت في بطولته إلى جانب يسرا ومحمد نور، وعزت أبو عوف، وإيمان السيد، وأمل رزق، وإخراج أحمد البدري.

من ناحية أخرى، تواصل مي عز الدين تحضيرات مسلسلها الجديد الذي تخوض به موسم دراما 2018، والذي تتعاون فيه مع المخرج إبراهيم فخر الدين، والمنتج تامر مرسي.