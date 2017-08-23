شرت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الخاصة على احدمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها برفقة زوجها وإبنتيها وهم يرقصون ويمرحون على أنغام أغنية Happy، في إحد ى الحدائق العامة.

وعلّقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو، قائلة: "لانني سعيدة".

تحقق نانسي عجرم أرقاماً مرتفعة بأغنيات ألبومها الجديد "حاسة بيك"، منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى، وفي الأسواق العربية كافّة، فبعد 4 أشهر على إطلاق العمل عبر قناتها الرسمية على احد مواقعالإنترنت، حققت أغنيات الألبوم بمجموع مشاهداتها ما يقارب الـ100 مليون مشاهدة.