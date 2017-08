قالت النجمة العالمية ريهانا تعليقاً على تصريح حبيبها السابق كريس براون الذي كشف أخيراً في فيلمه الوثائقي “Chris Brown: Welcome To My Life”.

تفاصيل مروعة حول اعتدائه عليها بأنه مازال يحبها ” أن علاقتها مع حبيبها السعودي الحالي حسن جميل تزداد رومانسية وعاطفية يوماً بعد يوم.

وجاء ذلك أثناء خروجها مع حبيبها السعودي من مطعم تشيلترن فايرهوس، وشوهد الثنائي واقفين تحت المظلة من شدّة الامطار لحين وصول السيارة، ولبست ريهانا تنورة ضيقة بفتحة أمامية وصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي وحقيبة بيضاء.

وكان براون بعد مرور 8 سنوات على انفصاله عن حبيبته السابقة الفنانة ريهانا، خرج عن صمته وتحدث عن شجارهما الكبير قائلاً: “كان قتالاً حقيقياً، وكانت تنزف من فمها، فشعرت أنني وحش”، وتابع “كرهتني بعد ذلك وحاولت مصالحتها لكنّها لم تعد تثق بي بعد ذلك اليوم” مضيفاً “لا زلت أحب ريهانا، ولكن كنا سنحارب بعضنا، وهذا ليس جيد على الإطلاق”.