الأكيد أن الفنانة ماريتا الحلاني اتخذت القرار بأن يصبح الفن مهنتها بعدما كان هوايتها منذ الصغر. يكفي أنها تعد العدة اليوم لألبومها الأول الذي سيقدمها كفنانة محترفة تسعى لأن تكون لها هويتها بمعزل عن والدها النجم عاصي الحلاني. ماريتا أصدرت أخيرا أغنية «اشتقتلك» وظهرت في الكليب في صورة مغايرة، فماذا عن الكليب والهوية الخاصة والاستقلال عن الوالد؟

آخر ما صدر لك كليب أغنية «اشتقتلك» من إخراج حسن غدار الذي تقصد إظهارك في صورة الشابة الناضجة لا الفتاة الصغيرة. ماذا تقولين؟

٭ أنا اليوم في العشرين وحتى ثمة من يتزوج في هذه السن. قصدت القول إني كبرت ونضحت وصورتي اليوم تشبه صورة فتاة في سن العشرين.

ارتديت في الكليب قميص والدك النجم عاصي الحلاني. كيف تبررين ذلك؟

٭ في الكليب أظهر في مشهد وأنا أتذكر اللحظات الحلوة مع الحبيب فأرتدي قميصا للرجال. لهذا السبب اختار لي والدي قميصا من مجموعة قمصانه.

البعض توقف عند تشابه حذائك في الكليب مع حذاء كالفنانة ميريام فارس أزعجك الأمر؟

٭ كارثة إذا كنت سأضطر في كل مرة أرتدي شيئا أن أتأكد من أن أحدا قبلي لم يرتده. ما حصل في هذا الكليب كان مجرد مصادفة.

لم شبّه البعض أغنية «اشتقتلك» إلى ستايل النجمة اليسا؟

٭ ربما لأن الأغنية من النوع الرومانسي الهادئ.

كيف وقع اختيارك عليها؟

٭ عنت لي كثيرا منذ لحظة سماعها وشعرت بأنها تشبهني، ولهذا السبب أديتها بإحساس.

أي فنانين تحبين وتفضلين؟

٭ لا أحب فنانا محددا لأني لو فعلت ذلك لعمدت إلى تقليده من دون أن أنتبه. في العموم أحب أن أتعلم من كل فنان ناجح.

توصلت اليوم إلى إثبات نفسك كماريتا بمعزل عن كونك ابنة عاصي الحلاني؟

٭ سأظل ابنة عاصي الحلاني وفخورة بذلك. في صغري لطالما غنيت إلى جانبه علما بأني لم أكن أفكر في حينه بدخول مجال الفن. عندما أخذت الأمور بجدية ودخلت المجال، سعيت للاستقلال فنيا عن والدي، واليوم نحن نحاول ألا نكون سويا في الحفلات نفسها.

أن تكوني ابنة عاصي الحلاني هل يشعرك بالعبء في وقت من الأوقات؟

٭ في مرحلة من المراحل كان يصر البعض على التعريف عني على كوني ابنة عاصي الحلاني التي تغني بينما أنا ماريتا الحلاني التي تغني. هذا ما حاولت العمل عليه وما زلت لتكوين هوية خاصة بي.

يعني أن تكوني ابنة عاصي الحلاني يحمل في طياته سلبيات؟

٭ للأمر سلبياته وحسناته في آن. الأكيد اني استفدت كثيرا من خبرة والدي خصوصا أنه وضعني على السكة الصحيحة وساعدني في إيصال موهبتي بسرعة والإضاءة عليها. أما الناحية السلبية فهي أن يظل هناك من يربطني فنيا بوالدي الأمر الذي يجعل مهمة إرسائي هوية خاصة بي أمرا غير سهل على الإطلاق.

هل هذا ما يفسر طرحك أول أغنية لك في العام 2015م تحت اسم ماريتا وليس ماريتا الحلاني؟

٭ صحيح، لكن مهما حاولت أنا معروفة باسم ماريتا الحلاني.