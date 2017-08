تصدر فيلم «The Dark Tower» قائمة أحدث الأفلام المعروضة في دور السينما بحصيلة تجاوزت الـ 19.5 مليونا في شباك التذاكر في الأيام الثلاثة الأولى منذ طرحه وقد مر هذا العمل بأحداث كثيرة في الوسط الفني والإعلامي حتى خرج أخيرا للجمهور.

فبعد طول انتظار منذ عام 2006، أصبحت سلسلة روايات The Dark Tower لكاتب الرعب المتميز ستيفن كينج قريبة من العودة للحياة على شاشة السينما من جديد، ولكن هذه المرة من خلال شركة سوني للإنتاج الترفيهي ومعها شركة MRC تلك الروايات التي تطمح سوني الى أن تكون سلسلة أفلام ملحمية، ليس على شاشة السينما فحسب، بل على الشاشة الصغيرة أيضا.

أسلوب ستيفن كينغ الخيالي في كتابة الروايات جعل من اسمه ماركة مسجلة في عالم السينما وتعتمد هذه السلسلة التي يقع معظم أحداثها في وقت مرتبط بعالم مواز مليء بالسحر ويتمحور حول مسلح من الغرب المتوحش يحاول أن ينقذ الأرض من خلال مروره بالبرج المظلم الذي يقوم بالانتقال فيه من عالم الى آخر بسبب الفجوة السحرية الموجودة فيه.



«The Dark Tower» يتناول شخصية رولاند شاين وهو أحد أعضاء جماعة في أميركا الغربية اشتهروا بخطورتهم في استخدام الأسلحة النارية ويعيش في عالم مليء بالمخلوقات المخيفة يدعى العالم المتوسط.



ويبحث رونالد عن مبنى غريب يدعى البرج الأسود وهو برج يصل ما بين باقي العوالم، حيث عليه أن يجده وأن يحميه من مخلوق غامض ينوي هدمه.

السلسلة مكونة من 8 روايات من أهم أعمال ستيفن كينغ وكانت هدفا للكثير من صناع السينما في السنوات السابقة لكن العمل لم يكتب له النجاح، لذلك هذه المرة تحتم مشاركة الكاتبين أكيفا غولدزمان وجيف بينكر لتعديل السيناريو، وتم اقتباسه من الجزء الأول من السلسلة الذي يحمل اسم Gunslinger «والذي بحسب المطلعين سيحمل رؤية جديدة مختلفة تماما عن السيناريو الذي تم العمل عليه مسبقا».

المشروع كان في طور التنفيذ لسنوات في استديوهات يونيفرسال مع خطط مستقبلية لتنفيذ ثلاثة أفلام سينمائية ومسلسل تلفزيوني، ولكن الميزانية الضخمة المتطلبة كانت عائقا في أن تخرج هذه الأعمال للنور.



علما أن رون هوارد أحد منتجي النسخة الجديدة كان من المفترض أن يقوم بإخراج النسخة الأولى من السلسلة على الأقل.

بعد فشل يونيفرسال اتجه المشروع لشركة عريقة أخرى وهي وارنر براذرز، لكن الشركة رفضت العرض.



مرة أخرى، الميزانية الضخمة كانت من ضمن الأسباب الرئيسية للرفض.

كان كينغ مبتهجا ومتحمسا بشدة للاتفاق الأخير، وقال في تصريحه «أنا متحمس لأن رواية The Dark Tower ستظهر أخيرا على الشاشة.



من سافر مع رولاند وأصدقائه للبحث عن The Dark Tower ستتحقق أحلامهم تماما.



انها لطريقة عبقرية ومبتكرة لتصل كتبي الى الجمهور».. وبالفعل خرج العمل بشكل فاق تخيل كينغ نفسه فهو فيلم ممتع ومتكامل من كل العناصر الجاذبة ومرض تماما للجمهور الذي يهوى هذه النوعية من الفانتازيا.



جدير بالذكر أن سلسلة روايات The Dark Tower تمتلك شعبية جارفة من عشاق المبدع ستيفن كينغ وهي أحد الأمور التي تضمن أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا إذا تم العمل عليه بنفس حبكة وكفاءة الروايات.

العمل بطولة النجم ادريس ألبا، ماثيو ماكونهي وتوم تايلور، أما الإخراج فهو للمبدع نيكولاي آرسل.

جدير بالذكر أن ستيفن كينغ ألف من قصة «دارك تاور» المكونة من 8 أجزاء، من يرجح أن تقوم شركة سوني إنترتينمنت بتبني فكرة إنتاج جميع الأجزاء وتحويلها لسلسلة من الأفلام السينمائية.