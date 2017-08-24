ولد ستيفن إدوين كينغ في مدينة (مين Maine) في الحادي والعشرين من سبتمبر لعام 1947، لكل من دونالد ونيللي كينغ.



وعاش ستيفن بدون أب في صغر سنه عندما ذهب أبوه بعذر انه سوف يشتري علبة سجائر ومن ثم هرب ليترك الأم بتربية ستيفن واخيه الأكبر في التبني ولتبدأ رحلة انتقاله مع والدته عبر الولايات المتحدة، حتى انتهى به الأمر في مدينة مين حيث أخذت الأم تعمل كطاهية في مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تفرغ ستيفن للدراسة ولهوايته الأثيرة.. القراءة.

التحق ستيفن بمدرسة Lisbon Falls وتخرج فيها ليلتحق بجامعة مين، ويذكر عنه أنه كان طالبا نشيطا في تلك الفترة، إذ انضم لاتحاد الطلاب، وأخذ يكتب سلسلة مقالات أسبوعية في مجلة الكلية تحت اسم «بوصلة مين Maine Campus» هاجم فيها الحرب ضد فيتنام، رافضا أن تدخل أميركا حربا لا حق لها فيها كما كان يقول، وواصل نشاطه هذا حتى تخرج في الجامعة عام 1970، ليتحول من طالب إلى مدرس في الجامعة، وقد حصل على بعض التغيرات منها ارتفاع ضغط الدم وضعف البصر وثقب في طبلتي الأذن!.. لكن الجامعة لم تترك له كل هذه الأمراض فحسب، بل تعرف فيها على زوجته تابثا التي أخذ يعمل من أجلها طوال فترة دراسته في محل للملابس، وأخذ يبيع بعض القصص القصيرة للمجلات، حتى تمكن من الزواج منها في 1971 ثم بدأ في نشر كتبه ورواياته التي لاقت شهرة كبيرة بين أوساط عشاق الرعب.

وأصبح أيقونة في عالم السينما بسبب رواياته التي تحول معظمها الى أعمال سينمائية.