يعد عام 2017 هو أكثر عام شهد زيجات للمشاهير، بداية من شهر يناير وحتى الآن، لم يمر شهر إلا وأن يعلن فنان أو فنانة أنه سيتحفل بزفافه.



لم يقف الأمر عند العدد الكبير لحفلات الزواج وعقد القران، بل شهد أيضاً الكثير من الأمور التي حدثت للمرة الأولى، منها إقامة حفلي زفاف كما فعل عمرو يوسف وكندة علوش، حيث أقيم حفل زفاف للأهل في القاهرة وآخر للأصدقاء في أسوان، ومنها أول حالة زواج لممثل تركي بفتاة عربية وهو ما حدث مع مراد يلدريم ومكلة جمال المغرب إيمان الباني، أيضاً أول حفل زفاف بدون ان يحضر العريس وهو ما حدث مع السعودية عنود الحربي التي لم تعلن عن زواجها إلا بعد فترة، وأقامت حفل زفاف بحضور صديقاتها فقط.

هناك حفلات زفاف لفتت الأنظار بشكل إليها، وغالبيتها حفلات زفاف الغرب، منها حفل زفاف بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجة الامير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز.