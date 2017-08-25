نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، منذ قليل، صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جديدة، أثناء تواجدها في إيطاليا.

وتعرضت "مايا"، لحملة سخرية من جمهورها بسبب هذه الإطلالة، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"؛ حيث ارتدت فستانا باللون الأسود ذا تصميم يشبه تصميم ملابس النوم، وارتدت عليه حذاء رياضيا، ووضعت على رأسها كوفية شبهها الجمهور بـ"فوطة الحمام".

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "شكلك بيفكرني بالشغالة الإثيوبية اللي عندنا.. طالعة من الحمام تتصور وناسية الفوطة على شعرها.. كأنك لابسة قميص نوم وناسية فوطة الحمام على راسك ونازلة تلعبي رياضة".